Москва, , 14:50 — REGNUM В ближайшие годы в России будут произведены масштабные инвестиции в развитие дорожной и железнодорожной инфраструктуры. Об этом 2 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводится в МЦД «Артек».

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"В наших планах не только развитие железнодорожной инфраструктуры, но и автотранспортных магистралей», — заявил Путин.

«В ближайшее время планируется целый набор по осуществлению планов по развитию инфраструктуры. Что касается железнодорожных, то это подъезды к Черноморскому бассейну, это развитие транспортной инфраструктуры в других регионах Российской Федерации, на востоке — так называемый Восточный полигон, расширение возможностей БАМа и Транссиба», — указал он.

Эти планы включают и строительство автомагистралей, таких как автомагистраль «Таврида» в Крыму.