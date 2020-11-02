Москва, , 14:46 — REGNUM Результаты опросов в США, согласно которым кандидат в президенты Джо Байден имеет лидерство над своим соперником в лице действующего главы государства Дональда Трампа, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 2 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Если общество озабочено лишь стремлением к обладанию денежными богатствами и властью, пренебрегая нравственностью, то не стоит удивляться продажности правящих им государственных мужей, а тем более пытаться целиком возложить на них ответственность за создавшееся положение в обществе», — написал Анатолий Д.

Многие комментаторы сразу же вспомнили ситуацию с опросами во время прошлой президентской гонки в США. Тогда соперник Трампа Хиллари Клинтон получала больше голосов своих потенциальных избирателей, но по итогу кресло президента досталось не ей.

«А уж Клинтон то, какое лидерство показывала, везде побеждала. Однако, с треском проиграла и приписки не помогли. Организаторы рейтингов и опросов — непорядочные манипуляторы», — пишет пользователь Sirius-51.

Некоторые пользователи оказались уверены в том, что кандидаты в президенты США используют грязные методы манипуляции общественным мнением и попросту проплачивают подобные опросы.

«С Клинтон было подобное, СМИ, статистические агентства тоже заранее пророчили победу. Многие забывают, что в США далеко не все так прозрачно как на самом деле, серьезные дяди с большими деньгами оказывают влияние в пользу предпочтительного для них кандидата», — поделился мнением пользователь Sk.

Отдельные пользователи принялись шутить над тем, как результаты прошлых выборов президента США оказались неожиданными для печатных изданий страны. Тогда многим производствам пришлось в скором темпе перепечатывать свои титульные страницы, на которым Клинтон изменили на Трампа.

«Пора печатать газеты и журналы с поздравлениями Байдена с победой на выборах, чтобы потом спешно перепечатывать все тиражи на поздравления Трампу», — шутит Денис Ф.

Напомним, 2 ноября стали известны результаты опросов в США, согласно которым кандидат в президенты Джо Байден имеет лидерство над своим соперником в лице действующего главы государства Дональда Трампа в таких стратегически важных штатах, как Пенсильвания, Флорида, Аризона и Висконсин.