Москва, , 14:37 — REGNUM Российская система здравоохранения оказалась достаточно эффективной для решения противоэпидемических задач. Об этом 2 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводится в МЦД «Артек».

Владимир Путин

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"Если сравнивать, что в разных частях мира происходит, мы всегда недовольны, и это правильно. Человек должен быть недоволен тем, что он имеет сегодня, чтобы завтра жить лучше. Это абсолютно правильное правило и закон жизни», — заявил Путин.

«Но мы видим, что наша система здравоохранения гораздо лучше может мобилизовываться для решения общенациональных задач. Это касается и лекарств, и препаратов, это касается и техники. Есть проблемы, их очень много. Но в целом у нас эффективная система здравоохранения, как выяснилось, для решения задач подобного уровня и подобного масштаба», — указал он.