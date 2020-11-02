Алжир, , 14:48 — REGNUM Усилия правительства Алжира, направленные на то, чтобы побудить жителей страны поддержать конституционную реформу, провалились: на воскресном конституционном референдуме проголосовало менее четверти зарегистрированных избирателей. Об этом сообщает ВВС Africa.

Явка на референдуме в стране составила 23,7%, что является историческим минимумом для общенационального голосования.

Вынесенные на референдум изменения предполагали ограничение полномочий президента и депутатов двумя сроками.

Однако оппозиционные партии, а также протестное движение «Хирак» отвергли эти предложения как «недостаточно далеко идущие в преобразовании политической культуры Алжира».