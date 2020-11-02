Москва, , 14:37 — REGNUM В настоящее время у Москвы нет информации о подготовке встречи в «нормандском формате», про которую ранее заявили в Киеве. Об этом 2 ноября сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Нам пока ничего об этом не известно, о какой «нормандской четверке» идет речь», — сказал он.

Кроме того, Руденко отметил, что «нормандский формат» имеет несколько уровней и подуровней, и в его рамках проводят встречаются министры, а также контактируют и советники.

«Что имеют в виду в данном случае представители Украины, мне непонятно», — указал замглавы МИД РФ.

«Я лично не знаю ни о каких фактах и ни о каких датах», — также уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак в ходе встречи с послами стран «Большой семерки» заявил, что активный диалог на уровне советников «нормандской четверки» продолжается в контексте подготовки в ближайшее время саммита в «нормандском» формате.