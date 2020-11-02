Самара, , 14:36 — REGNUM Александр Мордвинов назначен на пост министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, занимавший ранее этот пост Василий Мишин 27 октября освободил эту должность по собственному желанию.

Отмечается, что 37-летний Александр Мордвинов родился в Самаре. Стал выпускником Самарской государственной экономической академии. Порядка 14 лет работает на руководящих должностях, связанных с энергосбытовой деятельностью. Имеет благодарности Министерства Энергетики РФ.

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