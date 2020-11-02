Москва, , 14:26 — REGNUM Конкурс «Большая перемена» должен стать ежегодным, чтобы расширить возможности его участников. Об этом 2 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводится в МЦД «Артек».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин говорит о будущем — трансляция»

"Считаю, что конкурс должен стать ежегодным. И те ребята, которые не войдут в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу», — заявил Путин.

По его словам, для российских властей молодёжная политика остаётся одним из важнейших направлений и работа над созданием всех необходимых условий для самореализации подростков будет продолжаться.