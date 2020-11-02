Москва, , 14:12 — REGNUM Москва не обладает полной информацией об идее разместить в Нагорном Карабахе миротворцев из скандинавских стран, заявил 2 ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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«Нужно американцев спрашивать, откуда они взяли эти предложения, идеи, — заявил Руденко журналистам. — Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил о том, что американские власти прорабатывают вопрос размещения в Нагорном Карабахе миротворческих сил из стран Скандинавии. Это предложение вызвало бурное обсуждение в сети. Многие комментаторы пришли к выводу, что никаких миротворцев в Нагорном Карабахе не будет.

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