Москва, , 14:26 — REGNUM Требование главы Чечни Рамзана Кадырова извинений со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского вызвало обсуждение в сети. Пользователи оставили свои комментарии 2 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Прежде всего, исповедующие ислам должны у себя внутри разобраться с радикальным исламом, насаждающим терроризм, и дистанцироваться от него», — считает Иван К.

Ряд пользователей высказали свою поддержку мнению Жириновского, который заявил, что политик не должен высказываться в поддержку террористических действий, а региональным властям не стоит вмешиваться во внешнеполитические вопросы.

«Жириновский в данном случае прав! Только официальный представитель страны выполняющий свои прямые обязанности касаемо международной политики может делать какие либо заявления и высказывания», — думает пользователь Al Gri.

Другие же наоборот, поддержали Кадырова в данном вопросе. По их видению, глава Чечни просто не мог не отреагировать на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил с критикой верующих.

«А как еще Кадыров должен был отреагировать?! Пропустить мимо ушей? Сделать вид, что его это не касается? Он же … глава республики. В его высказывании и требовании извинений отобразился менталитет всего чеченского народа. Восточные люди. Они же горячие! Особенно, когда дело касается религии. Религия и культура на востоке — вещи неразделимые! Уж кто-кто, а Кадыров всегда боролся с терроризмом. Кстати, успешно. Я считаю, имеет полное право требовать уважение к своему вероисповеданию. Надо отдать ему должное, он призвал мусульман России не устраивать митингов у французских посольств, не накалять ситуацию», — написал Ростислав С.

Нашлись и те, кто посчитал важным заявить о том, что нельзя создавать конфликты на основе оскорблений по религиозному принципу. В то же время они отметили, что верующим не надо проявлять агрессию в сторону тех, кто предпринимает такие попытки, ведь их религия является чем-то большим, чем мирские отношения.

«Никакую великую религию оскорбить и унизить нельзя! Оскорбление и унижение — слишком мелочные чувства по сравнению с тысячелетними религиозными убеждениями миллионов людей. И уж тем более, нельзя унизить пророков или самого Бога карикатурой. Если кто-то криво — косо нарисует солнце, оно от этого не станет холоднее или темнее!», — написал пользователь VMV.

Напомним, 1 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от лидера ЛДПР Владимира Жириновского извинений. Депутат прокомментировал слова Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона касательно заявления о карикатурах на пророка Мухаммеда.