Минск, , 13:53 — REGNUM «Журналисты из Белоруссии и России посетили Чеченскую Республику во время пресс-тура «Союзное государство и Чеченская Республика: дружба регионов и деловое сотрудничество», — проинформировало 2 ноября белорусское государственное информагентство БелТА.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

Цели и практический выход визита не уточняются. Неизвестно, какие российские и белорусские СМИ были представлены в туре.

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

Напомним, Чеченская Республика является субъектом Российской Федерации. Реализация подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии была заблокирована Александром Лукашенко в конце 2019 года.

Официальный Минск не признают территориальную целостность Российской Федерации. В частности, другая часть Союзного государства не признаёт Крым российской территорией.

Также читайте новости сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия