Кишинёв, , 13:48 — REGNUM Серьёзные нарушения, которые могли бы оказать влияние на голосование и результаты выборов президента Молдавии, состоявшихся 1 ноября, миссией наблюдателей СНГ не выявлены. Об этом 2 ноября рассказал журналистам первый зампредседателя исполкома Содружества Виктор Гуминский.

«Мы практически серьезных нарушений на самих участках не видели», — заявил он, добавив, что некоторые нарушения были зафиксированы, однако это не то, что могло бы повлиять на результат голосования.

Кроме того, Гуминский отметил, что то, что были случаи блокирования некоторых избирательных участков для жителей Приднестровья, тоже не оказало влияния на итог выборов.

«Практически все те, кто хотел, проголосовали. Это, конечно, существенное нарушение, но мы тоже считаем, что в целом оно на результаты выборов повлиять не могло», — сказал первый зампредседателя исполкома Содружества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель молдавской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Дорин Чимил заявил, что без серьезных нарушений и в свободной обстановке прошли 1 ноября выборы президента в Молдавии.