Найроби, , 13:49 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта высоко оценил роль церкви в социально-экономических и политических преобразованиях в стране, передает газета The Standard со ссылкой на выступление президента в Соборе Всех Святых в Найроби по случаю 50-летия Англиканской церкви в Кении.

В соответствии с заявлением, церковь в Кении на протяжении многих лет играла роль привлечения политического руководства к ответственности и поощряла духовенство продолжать быть «совестью» страны.

«Вы здесь для того, чтобы спасать души, но вы также здесь для того, чтобы гарантировать, что воля вашего народа будет исполнена», — заявил президент.

«И я хочу призвать вас не останавливаться на этом, а продолжать, потому что, как говорил мой отец, «вы, Церковь, действительно совесть общества», и мы нуждаемся в вас на передовой, чтобы гарантировать, что мы, которые также получили мандат от народа, должны выполнять его от их имени», — сказал президент.

Пятьдесят лет назад, в августе 1970 года, Англиканская церковь Кении стала независимой епархией Англиканской церкви.

На праздничном богослужении, проведенном архиепископом преподобным Джексоном Насуром Оле Сапитом, президент Кеньятта подчеркнул, что англиканская церковь неотделима от кенийского общества, поскольку она внесла большой вклад в развитие образования, здравоохранения и других ключевых социальных секторов страны.

«Вы принимали активное участие не только в распространении Евангелия, но и в образовании, здравоохранении и многих других мероприятиях, направленных на улучшение уровня жизни. Я готов с уверенностью заявить, что церковь была в эпицентре социальной, экономической и политической истории нашей страны», — добавил он.

Он вновь подтвердил приверженность своего правительства продолжению сотрудничества с церковью в деле оказания услуг, особенно в рамках инициатив по развитию молодежи по всей стране. Президент поблагодарил архиепископа Оле Сапита и церковь за то, что они взяли на себя обязательство обучать кенийцев тому, как улучшить свою жизнь, работая и служа друг другу.