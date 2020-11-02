Москва, , 13:42 — REGNUM Россия готова работать с тем президентом Молдавии, который будет избран после второго тура выборов. Об этом 2 ноября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По его словам, в настоящее время преждевременно делать какие-либо прогнозы относительно итогов выборов. «Анализировать итоги выборов нужно после второго тура», — добавил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого тура выборов победу одержала глава Партии действия и солидарности Молдавии Майя Санду. Она набрала 36,16% голосов. Второе место с результатом 32,61% занял действующий глава государства Игорь Додон.