Варшава, , 13:41 — REGNUM Исследовательский центр United Surveys провел социологический опрос населения для издания Dziennik Gazeta Prawna. В ходе мероприятия выяснилось, как изменились политические предпочтения жителей Польши по сравнению с предыдущим опросом в сентябре.

Так, правящих консерваторов из партии «Право и справедливость», которая внесла в Конституционный суд предложение об ужесточении запрета на аборт, готовы поддержать лишь 30,9% опрошенных. По сравнению с серединой сентября цифра уменьшилась на 9,6%.

Таким образом, правящая партия приблизилась к уровню поддержки ближайших конкурентов из либеральной «Гражданской коалиции», которую готовы поддержать 25,3%. Оппозиционеры увеличили свой рейтинг на 2% по сравнению с сентябрьскими данными.

На третьем месте оказалось движение Шимона Холовни «Польша 2050» с результатом 14,7%. (больше на 5,6% по сравнению с предыдущими данными).

Четвертое и пятое места заняли «Левые» — 6% (без изменений по сравнению с сентябрем) и «Конфедерация» — 4,9% (популярность снизилась на 1,8%).

Опрос был проведен 31 октября при выборке из 1000 жителей разных регионов Польши с использованием телефонных интервью и стандартизированной интернет-анкеты.