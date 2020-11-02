Москва, , 13:33 — REGNUM В нынешнем году из-за пандемии коронавируса традиционный торжественный прием в честь Дня народного единства в Кремле не будут проводить, однако президент России Владимир Путин примет участие в других мероприятиях, которые будут посвящены 4 ноября. Об этом 2 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«К сожалению, в этом году торжественный прием не состоится по понятным причинам», — заявил Песков и добавил, что в данный момент не до массовых мероприятий.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ рассказал, что ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства, у Путина запланирован и в настоящее время ведется подготовка к ним.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет 2 ноября совещание по вопросам развития российской ракетно-космической промышленности.