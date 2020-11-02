Париж, , 13:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал школьников страны «учиться быть свободными», несмотря на убийство преподавателя истории Самуэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

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Незадолго до начала дня памяти Самуэля Пати, организованного в школах Франции, Макрон опубликовал обращение, адресованное 12 миллионам учащихся, на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

«Последние две недели стали для нас всех настоящим ударом… В эти тяжелые для всех нас дни, я хочу, чтобы бы запомнили несколько слов. Вы находитесь во Франции. Быть жителем Франции, обучаться в республиканской школе означает учиться быть свободным», — заявил президент.

Напомним, после убийства во Франции учителя истории Самуэля Пати Макрон заявил о том, что Париж будет и впредь поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда «во имя свободы слова».

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