Тбилиси, , 13:38 — REGNUM Челны партии «Европейская Грузия» отказываются от полученных в ходе голосования мест в парламенте. Такое заявление, как передает телеканал «Мтавари архи», 2 ноября сделал лидер этой партии Давид Бакарадзе на брифинге.

«Эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми и не отражали волю грузинского народа. «Европейская Грузия» отказывается от мест, «Европейская Грузия» отказывается войти в парламент», — заявил Бакарадзе

Он добавил, что члены партии также отказываются принимать участие в предстоящем втором туре парламентских выборов.

Согласно данным ЦИК, за «Европейскую Грузию» проголосовали 3,78% избирателей, и партия получила в парламенте четыре места.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, при голосовании по партийным спискам, победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав более 48% голосов. Также кандидаты в мажоритарные депутаты от этой партии победили на 14 округах, на остальных 16 округах назначен второй тур.

Лидеры оппозиционных партий назвали результаты выборов «сфальсифицированными» и отказываются признавать их итоги.

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