Москва, , 13:18 — REGNUM Совещание по вопросам развития российской ракетно-космической промышленности 2 ноября проведет президент России Владимир Путин. Об этом 2 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь, 2 ноября глава российского государства «уделит время одному из ключевых направлений инновационного развития и вообще будущего страны — это космическая деятельность Российской Федерации», куда входят вопросы развития ракетно-космической промышленности, наземной инфраструктуры, вопросы финансирования и определения приоритетов в реализации соответствующих программ.

«Очень серьезное и важное совещание, которое состоится в режиме видеоконференции», — заявил Песков и добавил, что президент РФ 2 ноября работает в своей резиденции в Ново-Огарево.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), академик РАН Юрий Соломонов рассказал, что в 2023 году будут начаты бросковые испытания системы аварийного спасения (САС) нового российского пилотируемого космического корабля «Орел».