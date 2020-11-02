Президент России Владимир Путин 2 ноября в режиме видеоконференции встретится с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена», заключительная часть которого проводится в «Артеке».

В финал конкурса талантливых школьников прошли 1200 учащихся 8−10 классов со всей России. Проект реализуется на президентской платформе «Россия — страна возможностей». 300 победителей получат по 200 тысяч рублей «на собственное обучение и развитие».

Также глава России планирует провести совещание по теме развития космической отрасли. Ранее Владимир Путин отмечал, что данная отрасль «безусловно, принадлежит к числу жизненно важных секторов национальной экономики, решает задачи, требующие бесперебойной, ритмичной работы».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил СМИ, что на совещании планируется поднять темы «развития ракетно-космической промышленности, наземной инфраструктуры, финансирования и определения приоритетов в реализации соответствующих программ».