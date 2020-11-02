Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Если в оппозиционных партиях в Грузии примут решение отказаться от положенных им депутатских мандатов в парламенте страны, то они совершат ошибку. Об этом 2 ноября в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс» заявила бывший министр обороны Грузии Тина Хидашели.

Она отметила, что, согласно предварительным итогам голосования, правящая партия «Грузинская мечта» не получит значительного преимущества в парламенте и может лего потерять его.

«Общее количество оппозиции в парламенте Грузии сегодня таково, что «Грузинская мечта», будет находится в постоянной опасности потерять свое большинство и определенно потеряет это большинство, если оппозиция войдет в парламент в том составе, который показывают сегодняшние цифры», — сказала Хидашели.

Она также выразила надежду, что в ходе второго тура парламентских выборов победят представители оппозиционных партий.

Стоит отметить, что за время работы действующего парламента Грузии часть депутатов вышли из фракции «Грузинской мечты», в результате чего партия потеряла конституционное большинство. По предварительным данным, правящая партия получила 75 мест в парламенте из 150. Второй тур назначен в 16 мажоритарных округах, где никто из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, при голосовании по партийным спискам, победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав более 48%.

Лидеры оппозиционных партий назвали результаты выборов «сфальсифицированными» и заявили о намерении бойкотировать парламент, хотя, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозицию в Грузии призвали оценить риски отказа от депутатских мандатов