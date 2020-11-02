Киев, , 13:09 — REGNUM Глава Конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщило 2 ноября информационное агентство «Украинские новости».

Журналисты отмечают, что допрос должен был состояться в 10:30 мск на улице Борисоглебской в Киеве.

Информацию о том, что судья не явился на допрос, подтвердили как в Конституционном суде, так и в ГБР.

Напомним, Тупицкого подозревают в нарушении законодательства Украины — он якобы оформил земельный участок в Крыму по российским законам.

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