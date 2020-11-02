Киев, 2 ноября 2020, 13:08 — REGNUM Ситуация вокруг Конституционного суда Украины (КСУ) может повлиять на взаимоотношения Украины и Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Украины Данил Гетманцев, сообщило 2 октября информационное агентство «УНН».
Парламентарий отметил, что власть не допустит отмены реформ в сфере борьбы с коррупцией.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске Конституционного суда Украины, который отменил статью Уголовного кодекса, касающуюся неправдивого декларирования.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал антикоррупционные реформы на Украине достижением «Революции достоинства» и заявил, что не допустит «контрреволюцию», которую планируют осуществить через КСУ.
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