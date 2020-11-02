Киев, , 13:08 — REGNUM Ситуация вокруг Конституционного суда Украины (КСУ) может повлиять на взаимоотношения Украины и Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Украины Данил Гетманцев, сообщило 2 октября информационное агентство «УНН».

"Каждая ситуация влияет на сотрудничество с МВФ в той или иной степени. В то же время, позиция президента и всего общества, в отношении антикоррупционных мер, является неизменной, последовательной и категоричной», — сказал он.

Парламентарий отметил, что власть не допустит отмены реформ в сфере борьбы с коррупцией.

«Мы не допустим никаких послаблений. Президент предоставил оценку ситуации законопроектом, который был подан в Верховную раду Украины. Верховная рада рассматривает сейчас этот законопроект», — добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске Конституционного суда Украины, который отменил статью Уголовного кодекса, касающуюся неправдивого декларирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал антикоррупционные реформы на Украине достижением «Революции достоинства» и заявил, что не допустит «контрреволюцию», которую планируют осуществить через КСУ.

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