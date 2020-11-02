Москва, , 12:52 — REGNUM Сообщения СМИ о возможности кадровых изменений или отставок в правительстве России никогда не комментируются Кремлём. Об этом 2 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он пояснил, что власти никогда не анонсируют кадровые вопросы, не обсуждают их заранее. Поэтому и сообщение СМИ о возможной отставке главы Минтранса РФ Евгения Дитриха таккже не будут обсуждаться.

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Кроме того, Песков отказался комментировать возможную встречу президента РФ Владимира Путина с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 4 ноября о якобы кадровых перестановках в правительстве России.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих в ближайшее время может уйти в отставку.

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