Тбилиси, , 12:53 — REGNUM В оппозиционных партиях в Грузии должны хорошо взвесить все последствия бойкота парламента нового созыва прежде, чем принимать решение об отказе от своих депутатских мандатов. Так, 2 ноября прокомментировала политическую ситуацию в стране политолог Хатуна Лагазидзе в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс».

Как отметила эксперт, в партиях должны быть уверены, что среди их членов не окажется «штрейкбрехеров», которые решат принять участие в работе парламента вопреки партийному решению. Кроме того, как отметила Лагазидзе, оппозиции нужно заручиться поддержкой западных стран, что будет трудно, так как пока в США и Евросоюзе признали прошедшие в Грузии выборы.

«Если оппозиция не пойдет в парламент, это означает выйти на улицы с требованием досрочных парламентских выборов, для чего нужна ее легитимность в глазах иностранцев. Сейчас в глазах международных партнеров для оппозиции важно доказать конкретными фактами и аргументами, что выборы были сфальсифицированы», — сказала Лагазидзе.

Кроме того, по ее мнению, перед выборами официальную статистику по количеству заразившихся SARS-CoV-2 якобы намеренно занижали, и, если оппозиционные партии начнут проводить постоянные митинги, то власти их обвинят в росте случаев заражения коронавирусом в стране.

Лагазидзе также предложила лидерам оппозиционных партий искать причины поражения на выборах не только в действиях властей, а также задуматься над тем, почему победила правящая партия «Грузинская мечта», которая «ничего не обещала».

«Оппозиция должна искать проблему не только в использовании «Мечтой» административных или «уличных» ресурсов, подкупе избирателей или членов избирательных комиссий, но и в себе», — отметила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, при голосовании по партийным спискам, победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав более 48%. Также кандидаты в мажоритарные депутаты от этой партии победили на 14 округах, на остальных 16 округах назначен второй тур.

Лидеры оппозиционных партий назвали результаты выборов «сфальсифицированными» и заявили, что рассматривают вопрос об отказе от положенных им мест в парламенте.

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