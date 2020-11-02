Бишкек, , 12:43 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Киргизии зарегистрировала еще одного, пятого по счету, кандидата в президенты Киргизии. Им стал бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов.

Новый претендент на высший государственный пост в настоящее время числится временно безработным и представил свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца.

Отметим, что в апреле 2017 года Бектур Асанов был осужден за попытку насильственного захвата власти и приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Из тюрьмы его освободили после массовых беспорядков, закончившихся захватом Дома правительства и отставкой правительства Киргизии и президента Сооронбая Жээнбекова.

Напомним, что досрочные выборы главы государства в Киргизии назначены на 10 января 2021 года.

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