Вашингтон, 2 ноября 2020, 12:42 — REGNUM Вероятность начала новой войны между великими державами, которую многие считали после распада Советского Союза реликтом ушедшей эпохи, исключать полностью сегодня становится все сложнее, пишет Кристофер Лэйн в статье, вышедшей 30 октября в Foreign Affairs.
Безусловно, отмечает эксперт в области международных отношений, за последние годы не было недостатка в вооруженных конфликтах, например, в Афганистане, Ливии, Судане, Сирии, Украине и Йемене, однако то, что с 1945 года в мире не было ни одной войны между крупными державами, «поражает».
Прежние оптимистические оценки, согласно которым подобный конфликт маловероятен по ряду причин, в том числе благодаря взаимопроникновению экономик двух стран, Лэйн называет неуместным. Так, между Германией и Великобританией до Первой мировой войны существовали очень плотные и масштабные экономические связи, что не помешало странам развязать мировой конфликт.
Более того, надежды на сдерживающий потенциал ядерного оружия, во время холодной войны гарантировавшего взаимное уничтожение всех противоборствующих сторон, также больше не могут считаться состоятельными: с развитием ядерного оружия возможным стало то, что раньше считалось немыслимым: «ограниченная ядерная война», которая не будет носить апокалиптического характера.
С большими вниманием и тревогой посмотреть на происходящие сегодня процессы в отношениях США и КНР заставляется присмотреться и исторический опыт.
Из-за того, что Лондон не смог смириться с выходом в число великих держав Германии, и началась Первая мировая война. Закончится ли нынешнее противостояние США и КНР вооруженным конфликтом, определит то, последует ли Вашингтон примеры Лондона.