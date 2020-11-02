Вашингтон, , 12:42 — REGNUM Вероятность начала новой войны между великими державами, которую многие считали после распада Советского Союза реликтом ушедшей эпохи, исключать полностью сегодня становится все сложнее, пишет Кристофер Лэйн в статье, вышедшей 30 октября в Foreign Affairs.

Безусловно, отмечает эксперт в области международных отношений, за последние годы не было недостатка в вооруженных конфликтах, например, в Афганистане, Ливии, Судане, Сирии, Украине и Йемене, однако то, что с 1945 года в мире не было ни одной войны между крупными державами, «поражает».

"Однако это не означает, что такого рода конфликты полностью исключены. Фактически, несмотря на попытки ученых и политиков убедить всех в том, что война между великими державами больше не является реальной угрозой, условия, которые благодаря которым такой конфликт становится возможным, все еще существуют», — указывает эксперт.

«Между нынешними великими державами, прежде всего Соединенными Штатами и Китаем, сохраняется напряженность, и конфликт между ними могут спровоцировать даже незначительные противоречия. Эти две страны находятся на пути, грозящим им катастрофой, что подпитывается динамикой смены власти и их соперничеством за статус и престиж, и без изменения этого курса война между ними в ближайшие десятилетия не только возможна, но и вероятна», — добавил он.

Прежние оптимистические оценки, согласно которым подобный конфликт маловероятен по ряду причин, в том числе благодаря взаимопроникновению экономик двух стран, Лэйн называет неуместным. Так, между Германией и Великобританией до Первой мировой войны существовали очень плотные и масштабные экономические связи, что не помешало странам развязать мировой конфликт.

Более того, надежды на сдерживающий потенциал ядерного оружия, во время холодной войны гарантировавшего взаимное уничтожение всех противоборствующих сторон, также больше не могут считаться состоятельными: с развитием ядерного оружия возможным стало то, что раньше считалось немыслимым: «ограниченная ядерная война», которая не будет носить апокалиптического характера.

С большими вниманием и тревогой посмотреть на происходящие сегодня процессы в отношениях США и КНР заставляется присмотреться и исторический опыт.

«Параллели между англо-германским антагонизмом до 1914 года и современными американо-китайскими отношениями поразительны и вызывают тревогу. Соединенные Штаты оказались на месте Соединенного Королевства, гегемона, относительная мощь которого постепенно ослабевает», — обращает внимание он.

«Со своей стороны, как и Германия до Первой мировой войны, сегодня быстро набирающий мощь Китай, который хочет, чтобы его признали равным на международной арене, и который стремится к гегемонии в собственном регионе», — продолжает эксперт.

Из-за того, что Лондон не смог смириться с выходом в число великих держав Германии, и началась Первая мировая война. Закончится ли нынешнее противостояние США и КНР вооруженным конфликтом, определит то, последует ли Вашингтон примеры Лондона.

«Могут ли Соединенные Штаты мирно уступить свое господство в Восточной Азии и признать статус Китая как равной великой державы, — вопрос открытый. Однако, если Вашингтон не сделает этого, он встанет на прямой курс на вооруженный конфликт, который не пойдет ни в какое сравнение с военными катастрофами ни Вьетнама, ни Афганистана и ни Ирака», — заключил Лэйн.