Москва, , 12:39 — REGNUM Кремль не комментирует кадровые вопросы, связанные с руководством страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ о том, что 4 ноября в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и главы правительства РФ Михаила Мишустина будет объявлено о кадровых перестановках в правительстве, в том числе и об отставке главы Минтранса РФ Евгения Дитриха.

«Мы традиционно никогда кадровые вопросы не анонсируем, заранее не обсуждаем, не будем это делать и на сей раз», — сказал Песков.

Он также не подтвердил и не опроверг информацию о том, что такая встреча между главой государства и премьер-министром действительно состоится.

Песков напомнил, что Кремль сообщает о таких встречах либо параллельно, либо по итогам.