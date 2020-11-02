Киев, , 12:31 — REGNUM В Харькове подавший в отставку советник главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера по вопросам кибербезопасности и правоохранительной деятельности указал в качестве причины такого решения «испанский стыд».

Копию заявления советника публикуют сегодня, 2 ноября, харьковские СМИ.

Увольняющийся советник Никита Кныш отмечает, что «испанский стыд» он испытывает касательно государственной политики президента Зеленского, партии «Слуга Народа» и некоторых заявлений самого губернатора Кучера.

Также он предъявляет главе Харьковской области ряд других претензий — не выполнение никаких обещаний; «полнейшая импотенция» команды губернатора, команды президента и неспособность организовать хоть какую-то работу значительной части государственной вертикали власти; и «реванш пророссийских сил».

Бывший советник отмечает, что такой реванш стал возможен благодаря значительному числу управленческих ошибок со стороны действующей власти.

ИА REGNUM напоминает, что представитель «Слуги народа» Алексей Кучер участвовал в выборах мэра Харькова, однако набрал незначительный процент голосов и не сумел помешать действующему городскому главе Геннадию Кернесу одержать победу в первом туре.