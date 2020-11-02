Пекин, , 12:28 — REGNUM Ответные меры в случае, если США продолжат оказывать давление на работающих на американской территории китайских журналистов, вынуждены будут принять власти Китая. Об этом 2 ноября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По словам официального представителя, на минувшей неделе некоторые журналисты из Китая получили уведомление о том, что их заявления на продление виз были одобрены американской стороной и срок их действия составляет с 4 августа по 4 ноября.

«Иными словами, их фактический срок действия составляет менее недели, а у некоторых лишь три дня. Им ничего не остается, кроме как немедленно еще раз подавать документы на продление», — пояснил он, добавив, что часть китайских журналистов до сих пор не получила ответа от американских властей.

Как указал Вэньбинь, подобные действия со стороны властей США мешают журналистам из Китая вести свою деятельность.

«Мы еще раз призываем США немедленно прекратить это, перестать оказывать политическое давление на китайских журналистов. В противном случае Китай будет вынужден принять решительные меры. И не надо потом говорить о том, что китайская сторона не делала предупреждений», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября стало известно, что министерство торговли США готово разрешить поставку китайской компании Huawei некоторых чипов, не связанных с технологией мобильной связи стандарта 5G.