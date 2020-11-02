Копенгаген, , 12:34 — REGNUM Датские издания Berlingske и Weekendavisen могут опубликовать объявления с карикатурами на пророка Мухаммеда. Об этом сообщила шведская газета Fria Tider.

Следите за развитием событий в трансляции: «Террористические нападения и ситуация во Франции — трансляция»

Журналисты отмечают, что карикатуры будут размещены в качестве рекламы, место которой на страницах газет выкупила националистическая партия «Новые правые». С помощью краудфандинга партии уже удалось собрать полмиллиона датских крон (€67 тыс.) для оплаты рекламы.

«Я рад этому. Конечно, я ожидал, что большинство средств массовой информации воспримут это предложения и воспользуются той свободой прессы, которая у нас есть в Дании», — заявила лидер партии Пернилле Вермунд.

Ранее разместить карикатуры по заказу «Новых правых» отказались все крупнейшие печатные издания.