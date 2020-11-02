Вашингтон, , 12:26 — REGNUM Итоги президентских выборов в США 3 ноября определят дальнейшее развитие всего человечества — не только той его части, которая проживает в Соединенных Штатах. Одной из ключевых тем этих выборов по-прежнему являются вопросы климата и сохранения окружающей среды. Об этом сообщила шведская ежедневнаягазета Dagens Nyheter.

Как отмечают журналисты, есть сразу несколько поводов скрестить пальцы за Джозефа Байдена, так как если ему все же удастся выиграть у своего соперника Дональда Трампа, то в первые 100 дней своего президентства Байден намерен созвать немедленный саммит по вопросам климата. В предвыборные обещания демократа также входят выделение значительных инвестиций в охрану окружающей среди и крупные инфраструктурные проекты с целью достижения Соединенными Штатами нулевых выбросов не позднее 2050 года.

Однако на следующий день после президентских выборов, независимо от их результата, США все же выйдут из Парижского соглашения, которое лежит в основе международного сотрудничества в области климата. Разница между кандидатами заключается в том, что при Дональде Трампе, который принял это решение, Америка к нему не присоединится ни при каких условиях, в то время как Байден намеревается подписать его снова.

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