Банги, , 12:20 — REGNUM Совместная делегация заместителя генерального секретаря ООН по вопросам миротворческих миссий Жан-Пьера Лакруа, комиссара Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смайла Чергуи и главы Экономической комиссии Центральной Африки Уилберто да Пьедаде Вериссимо завершила официальной визит в Центральноафриканскую республику (ЦАР). Об этом сообщает RFI Kiswahili.

Представители делегации провели переговоры с президентом ЦАР, религиозными лидерами, представителями гражданских организаций и вооруженными группировками. Основной повесткой переговоров стало обсуждение прогресса в реализации мирного соглашения.

Напомним, что мирное соглашение между враждующими вооруженными группировками в ЦАР было подписано в 2018 году. Тем не менее с тех пор правозащитники отмечают случаи нарушения соглашения о прекращении огня. Хотя случаи нарушения мирного соглашения значительно сократились, эксперты опасаются эскалации конфликта, в частности на фоне предстоящих президентских выборов.

Двумя днями ранее представители вооруженных группировок выпустили резолюцию, в которой они назвали основные причины, препятствующие полноценной реализации мирного соглашения в ЦАР. Среди названных причин — односторонние решения правительства, преследование лидеров вооруженных группировок и отсутствие полноценной работы органов, ответственных за наблюдение за реализацией соглашения.

Лакруа признал, что ряд «обещаний все еще предстоит полноценно реализовать».

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