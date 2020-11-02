Вашингтон, , 12:37 — REGNUM К настоящему моменту на президентских выборах в США проголосовало уже более 93 миллионов человек. Это составляет более двух третей от общего числа проголосовавших в ходе компании 2016 года. Таким образом, очевидно, что президентские выборы в этом году побьют все рекорды. О том, для кого из кандидатов предпочтительна высокая явка, в свое статье рассказал журналист шведской ежедневной газеты Dagens Nyheter Микаэль Виньярски.

По некоторым оценкам, количество отданных голосов на выборах в этом году достигнет максимума — 160 миллионов по сравнению со 136 миллионами четыре года назад. Это будет означать, что явка достигнет 67% от числа имеющих право голоса. Во время последних четырех выборов явка колебалась на уровне от 58−61%.

Однако выгодно ли это демократу Джозефу Байдену или республиканцу Дональду Трампа, сказать невозможно, подчеркивает Виньярски. В 2016 году многие избиратели приняли решение проголосовать за того или иного кандидата в последний момент.

Однако на этот раз огромное количество американцев воспринимает выборы 2020 года как судьбоносные, и, как следствие, они уже решили за кого будут голосовать. Кто выиграет от этого мы узнаем после 3 ноября, отметил он.

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