Пекин, , 12:39 — REGNUM Решение о недопуске китайских Huawei и ZTE к строительству сетей 5G на территории Швеции может привести к санкциям против шведских компаний в Китае. Посол КНР в Швеции Гуй Цунъю заявил, что деятельность шведской телекоммуникационной компании Ericsson на территории Поднебесной подвергается серьезному риску. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

В ходе беседы с журналистами дипломат заявил, что технология 5G родилась в результате сотрудничества мировых IT-компаний, включая Huawei, Ericsson и Nokia. Само решение о недопуске Huawei к развитию пятого поколения мобильной связи на территории Швеции он назвал «контрпродуктивным».

"Если шведское правительство решит оградить Huawei от сети 5G, это, безусловно, негативно скажется на деятельности Ericsson в Китае. Швеция не может рассчитывать, что серьезный ущерб, нанесенный интересам китайских компаний, не приведет к последствиям. Но в свете текущей ситуации я не хочу отвечать на вопрос, какие именно последствия могут возникнуть», — заявил Цунъю.

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