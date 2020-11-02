Стокгольм, , 12:14 — REGNUM В настоящее время в Швеции ведется активная подготовка к внедрению и развитию пятого поколения мобильной связи. Четыре шведские телекоммуникационные компании уже получили согласие Шведского управления связи и телекоммуникаций на участие в торгах по покупке частот. Теперь представители Huawei пытаются установить диалог с правительством Швеции, чтобы получить подобное разрешение. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в праве доступа к частотным диапазонам 5G Huawei и ZTE, другой китайской телекоммуникационной компании, было отказано по рекомендации Службы государственной безопасности и вооруженных сил Швеции.

Одним из усилий Huawei попасть на рынок 5G стала встреча руководителя шведского отделения компании Кеннета Фредриксена с министром по вопросам цифровизации Андерсом Игеманом.

В ходе совместного разговора, состоявшегося 29 октября, Фредриксен попытался добиться изменения решения шведских властей, чтобы избежать попадания компании в черный список.

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