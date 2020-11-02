Пекин, , 12:10 — REGNUM Причина, по которой Huawei не может получить доступ к развитию сетей 5G, заключается в «авторитарном режиме», установленном Коммунистической партией Китая на подконтрольной ей территории. Об этом в эфире SVT заявил эксперт шведского Института оборонных исследований по вопросам политики КНР Оскар Алмен.

На официальном уровне представители Huawei заявляют, что правительство Китая и Коммунистическая партия не влияют на решения компании в вопросе развития технологии 5G.

Однако, по словам Алмена, это утверждение несостоятельно. Он считает, что китайские компании находятся под управлением КПК, которая проводит свою собственную политику в области внешних сношений с другими государствами.

«В конечном итоге решения принимают китайское государство и Коммунистическая партия, и они могут контролировать эти компании независимо от заявлений Huawei по этому вопросу», — заявил Алмен.

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