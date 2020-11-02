Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Политологи Соединенных Штатов составили три сценария развития событий в ночь на 4 ноября, сразу после президентских выборов. Об этом рассказал обозреватель телеканала ABC Рик Клейн.

Так, согласно первому сценарию, один из кандидатов набирает необходимые для победы 270 голосов членов коллегии выборщиков, а второй признает свое поражение. Этот вариант желателен, но маловероятен, уточнил он.

Второй вариант — наиболее вероятный — предусматривает задержку с подведением итогов выборов. Этот вариант наиболее вероятен.

В соответствии с третьим вариантом, обе партии начнут оспаривать результаты голосования в определенных городах и штатах. В таком случае имя следующего главы Белого дома станет известно лишь через несколько недель, поскольку дело может дойти до Верховного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пообещал устроить торжественный прием в Белом доме в случае переизбрания на второй срок. Ожидается, что в случае его победы в Белый дом позовут около 400 гостей.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Основными соперниками являются действующий президент-республиканец Дональд Трамп и его оппонент от демократов Джо Байден.

Явка на предварительных выборах в 2020 году уже превысила 58% от всей явки общенациональных выборов в 2016 году. Ожидается, что общая явка в текущем году может составить 138 млн.

Читайте также: Дочь Трампа назвала его президентом, который перестал извиняться за Америку