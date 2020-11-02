Подгорица, , 11:57 — REGNUM Известный черногорский политолог Давор Дженеро, комментируя визит президента Сербии Александра Вучича на похороны митрополита Амфилохия, в интервью 2 ноября заявил, что Вучич в Подгорицу приехал так же, как он совершает визиты в предполагаемую часть «сербского мира», столицу Республики Сербской Баня-Луку, Косово или, например, Книн, словно он посещает свою вотчину, возомнив себя лидером «всех сербов». Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Он подчеркнул, что Сербская православная церковь всегда была скромной религиозной организацией, но при этом «приверженной постулатам великодержавного проекта Сербии».

«Это сочетание клерикализма, верности своему правителю и великодержавия легло в основу идеологии «светосавья», созданной в тридцатые годы… Покойный Ристо Радович со своими сторонниками навязали её черногорцам, провозгласив её идеологическим образом Черногории», — отметил Дженеро.

Напомним, что святосавье — это вариант сербского православия, основанный на личности и творчестве Святого Саввы. Святосавье как более современная концепция является идеологией сербских церковных богословов 20 века.