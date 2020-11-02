Москва, , 11:26 — REGNUM Судьба бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена это яркий пример двойных стандартов, которыми пользуются США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал новость о том, что Сноуден подал заявление на получение двойного гражданства России и США.

«Что касается Сноудена, то здесь ситуация особая. Фактически речь идет о том, что Россия защищает права человека и право на информацию. Базовое право современной демократии, — сказал Шаповалов. — И то, что Сноуден преследуется за свободу слова в стране, которая на протяжении нескольких десятилетий заявляет о том, что она главный защитник свободы слова — это яркое свидетельство того, что декларации и заявления тех или стран не всегда соответствуют действительности. Судьба Сноудена это яркий пример применения двойных стандартов. Сноуден это борец за права человека, за свободу слова, один из тех людей, которые являются наиболее яркими представителями правозащитного движения в современном мире. И конечно он достоин не только гражданства РФ, но и того, чтобы иметь статус правозащитника. Сноуден доказал, что можно бороться против государственного произвола защищая права человека».

Как подчеркнул Шаповалов, РФ очень важно поддержать этого человека, которого преследуют по совершенно надуманным причинам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сноуден объяснил, почему он решил получить российское гражданство.

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