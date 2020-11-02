Москва, , 11:15 — REGNUM В Госдуме по итогам выборов в Молдавии видят предпосылки для белорусского сценария.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду в первом туре президентских выборов в Молдавии набрала 35,94% голосов, действующий глава государства Игорь Додон — 32,75%, такие данные приводит ЦИК после обработки 99,63% протоколов.

«В Молдавии формируются предпосылки для белорусского сценария. Хватит ли избирателям воли и разума, чтобы в конце концов отделить пропагандистких мух от политических котлет и обойти ловушку очередной «евроинтеграции»?» — рассуждает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Майя Санду — лидер проевропейской Партии действия и солидарности. Во внешней политике она планирует восстановить хорошие отношения с Румынией, США, Украиной и Европейским союзом.

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