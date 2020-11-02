Москва, , 11:14 — REGNUM На сегодняшний день, немало известных на Западе людей получили гражданство РФ и бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден вполне мог бы стать одним из них, так как у России не оснований отказывать ему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал новость о том, что Сноуден подал заявление на получение российского гражданства.

«Прежде всего, я не вижу никаких формальных причин для того, чтобы отказать Сноудену, — сказал Шаповалов. — С точки зрения российского законодательства он должен был пять лет прожить на территории Российской Федерации. Насколько я понимаю, этот срок у него уже пройден. Более того, пройден с лихвой. Более того, Эдвард Сноуден не первый известный представитель западных стран, которые получают российское гражданство. Есть немало примеров того, как известные на Западе люди выбирают российское гражданство. Например, известный спортсмен Монсон стал депутатом муниципального собрания. Так что в принципе это нормальная обычная тенденция и практика».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден подал заявление на получение гражданства России

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