Бишкек, , 10:55 — REGNUM Возле Дома правительства Киргизии митингуют торговцы с крупнейшего в Туркестанском регионе товарно-вещевого рынка «Дордой», передает корреспондент ИА REGNUM.

Участники акции протеста требуют, чтобы сотрудники таможенной службы Киргизии, работающие на КПП «Торугарт», пропустили через границу их товар, приобретенный в соседнем Китае.

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Бизнесмены жалуются на то, что несмотря на давно открытую киргизско-китайскую границу, в течение длительного времени не могут получить свой товар по вине киргизских таможенников.

При этом они отмечают, что на приобретение этих товаров они брали кредиты в банках, которые теперь нечем отдавать, и ситуацию усугубил рост курса доллара и снижение покупательской способности граждан Киргизии из-за пандемии.

По мнению некоторых митингующих, проблема с пропуском товара через границу может быть связана с коррупционными схемами, развернутыми на киргизской таможне прежним руководством, и действующие до сих пор.

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