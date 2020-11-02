Питтсбург, США, , 10:59 — REGNUM Специальный посланник президента США по диалогу между Белградом и Приштиной Ричард Гренел в рамках инициативы «сербы за Трампа 2020» 2 ноября встретился с представителями сербской общины в Питтсбурге. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Ричард Гренел и члены сербской общины обсудили деятельность президента США Дональда Трампа и его планы в Сербии.

Гренел отметил, что всем известно, что Джо Байден «игнорирует интересы сербов и Сербии». Спецпосланник подчеркнул, что регион вернулся бы к «статус-кво, не достигнув никакого прогресса», если бы Байден победил.