Кишинёв, , 10:50 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Молдавии обработала 99,91% протоколов на выборах президента республики, сообщил председатель ЦИК Дорин Чимил.

Так, с результатом 36,12% лидирует бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду. Второе место занял действующий глава государства Игорь Додон (32,64%). Таким образом, в стране пройдёт второй тур выборов.

Как сообщило ИА REGNUM, для победы в первом туре кандидату в президенты Молдавии необходимо набрать 50% плюс один голос.

Граждане республики выбирали президента из восьмикандидатов. На пост главы претендовали действующий лидер Молдавии Игорь Додон,кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый,кандидат от «Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе,от «Либерал-демократической партии Молдавии» — Тудор Делиу,Виолетта Иванова — от партии «Шор», Майя Санду — от партии «Действие и солидарность»,Октавиан Цыку — от «Партии Национального единства» и Дорин Киртоакэ от избирательного блока UNIREA.

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