Москва, , 10:49 — REGNUM Для Китая и России необходима площадка для обсуждения актуальных вопросов межрегионального сотрудничества. Об этом 2 ноября заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на VI заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского Собрания народных представителей КНР.

«Предлагаю обсудить возможность проведения российско-китайского форума регионов, на площадке которого можно было бы и обсудить актуальные вопросы межрегионального сотрудничества с учётом уже накопленного опыта», — заявила Матвиенко.

Она напомнила, что 2019 году успешно завершились перекрёстные годы российско-китайского межрегионального сотрудничества.

«Считаю необходимым поставить на регулярную основу их наиболее успешные мероприятия с точки зрения практической отдачи. Совет Федерации как палата регионов российского парламента настроена на всестороннее содействие в этой области», — подчеркнула она.

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