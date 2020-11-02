Додома, , 10:50 — REGNUM 14,8 миллионов человек, что составляет 49,8% всех зарегистрированных в Танзании избирателей, не явились на голосование на всеобщих выборах. Об этом сообщает газета Mwananchi со ссылкой на данные Национальной избирательной комиссии Танзании.

По данным избиркома, всего на выборы, прошедшие 28 октября, было зарегистрировано 29,8 миллионов человек.

Как сообщили журналисты, в 2020 году явка избирателей значительно снизилась. На президентских выборах в Танзании в 2015 году явка составила 67%.

Напомним, что победителем на выборах в Танзании был объявлен действующий президент Джон Магуфули. По данным избиркома, он набрал 84% голосов избирателей.

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