Джакарта, , 10:40 — REGNUM Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади поддерживает возобновление рейсов для осуществления умры правительством Саудовской Аравии, начиная с 1 ноября 2020 года, и надеется, что паломники сохранят дисциплинированность в соблюдении эпидемиологического протокола, сообщает Antara.

«Мы также довольны возобновлением полетов для осуществления умры. Мы просим паломников соблюдать дисциплину в применении санитарных правил при использовании самолетов и во время богослужений», — заявил министр транспорта Индонезии.

Первое отправление паломников из Индонезии началось 1 ноября 2020 года в 10:45 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно заявил, что дипломатические отношения между Индонезией и Соединенными Штатами не пострадают, если на президентских выборах в США победит Джо Байден.

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