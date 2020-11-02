Белград, , 10:43 — REGNUM Министр обороны Сербии Небойша Стефанович в интервью сербскому телеканалу 2 ноября заявил, что танки, поставляемые из России, значительно укрепляют боевое оснащение сербской армии.

Он также добавил, что в будущем в Сербии займутся оснащением специальных и разведывательных подразделений. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Небойша Стефанович отметил, что 30 современных танков T-72 должны быть доставлены в Сербию в рамках «Сочинского соглашения Путин-Вучич». «Они значительно повысят наши боевые способности», — подчеркнул министр.

Он добавил, что в будущем Сербии необходимо заняться оснащением специальных и разведывательных подразделений вооружённых сил, но не представил более подробную информацию по этому поводу.

По его словам, никому в регионе не нужно бояться усиления вооружённых сил Сербии. Он подчеркнул, что цель сербской армии — защищать свой народ, гарантировать стабильность и безопасность на Балканах.