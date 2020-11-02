Бишкек, , 10:34 — REGNUM В Киргизии выявили преступную группу, которая незаконно вывела свыше $180 млн (около 14,3 млрд рублей) в Китай под видом оплаты за различные товары. Об этом сообщили в госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за неуплаты налогов бюджету республики причинен ущерб в размере 1,1 млрд сомов (более 1 млрд рублей).

В ходе расследования сотрудники финполиции задержали и водворили в изолятор временного содержания жителя Чуйской области, осуществлявшего вывоз этих денег на территорию КНР.

По факту его противозаконной деятельности возбуждено уголовное дело о легализации преступных доходов в особо крупном размере. Следствие пытается установить личности чиновников, причастных к этому преступлению.

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