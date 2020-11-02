Москва, , 10:31 — REGNUM Если на предстоящих выборах президента США победит американский политик Джо Байден, то он, скорее всего, ослабит или даже вовсе прекратит торговые войны, начатые действующим главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политически консультант Анатолий Вассерман.

«Смысл этих торговых войн в том, чтобы сделать американское производство конкурентоспособным, хотя бы на внутриамериканском рынке. И именно ради того, чтобы поднять собственное производство Трамп добивается сокращения притока зарубежной продукции. И торговые войны — это средство достижения этой цели, — сказал Вассерман. — А Байден, которому не нужно внутриамериканское производство, скорее всего эти торговые войны прекратит. И с Китаем и с ЕС. Более того Байден скорее всего возобновит переговоры по Транстихоокеанскому партнёрству, которые Трамп прервал ради того чтобы сократить приток импортной продукции и тем самым поднять собственное внутриамериканское производство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман объяснил, какую санкционную политику будет проводить Джо Байден, если сменит Трампа на посту президента США.

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